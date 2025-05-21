Названы категории граждан с правом на бесплатный участок в Подмосковье

Брокер Ракута: Дети-сироты могут рассчитывать на бесплатный участок под Москвой

Некоторые категории граждан вправе рассчитывать на бесплатный дачный участок в Московской области. Кто может претендовать на землю от государства, изданию Regions рассказал эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Земельный участок в Подмосковье могут получить дети-сироты, многодетные семьи, ветераны боевых действий и ликвидаторы последствий аварий на Чернобыльской АЭС. Кроме того, такую льготу имеют учителя и сотрудники медучреждений, работающие в сельской местности. В перспективе данный список может быть расширен — в перечень могут войти участники специальной военной операции и их семьи.

Участок передается в безвозмездное пользование, если кандидат подтвердит свой статус в течение пяти лет. После этого землю можно будет оформить в собственность. «За этот период можно построить на этой земле собственную дачу, зарегистрироваться на ней, и участок, соответственно, будет полностью бесплатным», — поделился Ракута.

Безвозмездно дачу могут получить куда меньше граждан. Таким правом наделяют лишь чиновников и госслужащих высокого ранга за особые заслуги перед государством, отметил брокер.

Гораздо меньше требований предъявляется к кандидатам по программе «дальневосточный гектар», обращает внимание Ракута. «То есть, если в первом случае нужно соответствовать определенным параметрам, подать заявление на "Госуслугах" или в МФЦ и подтвердить, что человек относится к льготной категории, то получить участок по программе "дальневосточный гектар" намного проще», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как подключить газоснабжение к даче бесплатно. Сделать это можно в рамках соцпрограммы по догазификации. Под нее подходят постройки, зарегистрированные как объекты индивидуального жилищного строительства или жилые дома блокированной застройки. С 2024 года программа расширена на садовые товарищества.