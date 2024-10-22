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11:01, 22 октября 2024Экономика

Назван способ бесплатно подключить дачу к газу

Эксперт Бабенко: бесплатно подключить дачу к газу можно в рамках соцпрограммы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В рамках специальной социальной программы россияне могут дешево или бесплатно подключить свою дачу к газу. О том, как это сделать, рассказала директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко, передает «Газета.Ru».

Речь идет о догазификации, которая позволяет подвести газ от уже имеющейся трубы в населенном пункте к домам. С 2024 года программа распространяется и на участки СНТ. Под нее подходят постройки, зарегистрированные как объекты индивидуального жилищного строительства или жилые дома блокированной застройки (таунхаус, дом на две семьи). На сайте единого оператора газификации можно проверить, распространяется ли льгота на ваш СНТ.

Эксперт уточнила, что бесплатно провести газ можно только до участка, а за подключение к дому непосредственно внутри него придется платить. Однако некоторые категории граждан имеют право обратиться за субсидией на проведение этих работ. Условия и размер выплаты зависят от региона.

Ранее дачникам рассказали, как правильно установить печь на участке. По словам депутата Госдумы Никиты Чаплина, устройство не должно находится рядом с легковоспламеняющимися предметами.

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