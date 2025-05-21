Депутат Госдумы сравнил одну категорию россиян с животными

Депутат ГД Бородай сравнил уехавших из России в связи с СВО граждан с животными

Депутат Госдумы Александр Бородай сравнил с животными одну категорию россиян и извинился за это сопоставление перед представителями фауны. Фрагмент эфира с его участием опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

Речь идет о релокантах — так парламентарий назвал тех, кто покинул Россию по политическим мотивам. Он также заявил о наличии в стране тех, кто «нехотя поднимают руки» и поддерживают проводимую Россией политику и, в частности, спецоперацию.

Сферами, где таких людей больше всего, Бородай назвал культуру и шоу-бизнес. «Там количество агентов противника самое большое», — заявил он.

Ранее в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении основателя и генерального директора гендиректора издания «Медуза» (включено Минюстом в реестр иноагентов, признано нежелательной организацией в России) Галины Тимченко (включена в реестр иностранных агентов). Ее подозревают в организации деятельности нежелательной организации (часть 3 статьи 284.1 УК РФ). «Медуза» — медиаресурс, выпускающий новостные и расследовательские материалы.