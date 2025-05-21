Директор судостроительной компании России попал под суд за хищения при гособоронзаказе

Завершено дело главы судостроительной компании «Вега» Вовка о хищениях при ГОЗ

Завершено расследование уголовного дела гендиректора Объединенной судостроительной компании «Вега» Артура Вовка, обвиняемого в особо крупном мошенничестве при выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета России.

Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2021 году Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» заключил с компанией «Вега» многомиллионный контракт на поставку металлических изделий, однако Вовк не выполнил его условия. Изделия были поставлены ненадлежащего качества, из выделенных по контракту средств два миллиона рублей похитили.

На следствии Вовк признал вину и заключил досудебное соглашение. Ему была избрана мера пресечения в декабре 2024 года.