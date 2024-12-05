Двоим поставщикам Минобороны России избрали меру пресечения за хищения при гособоронзаказе

СК: суд избрал меру пресечения двум поставщикам Минобороны РФ Вовк и Курмызе

Суд избрал меру пресечения двоим фигурантам уголовного дела о хищении бюджетных средств при исполнение гособоронзаказа Минобороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном следственном управлении СК России.

По ходатайству военного следователя под домашний арест взят гражданин Вячеслав Курмыз, его предполагаемому сообщнику — гендиректору компании «ОСК «Вега» Артуру Вовку — назначен запрет определенных действий. Они обвиняются в мошенничестве с причинением ущерба в два миллиона рублей.

По данным следствия, в 2021 году между Прибалтийским судостроительным заводом «Янтарь» и компанией «ОСК «Вега» был заключен многомиллионный контракт на поставку продукции военного назначения для нужд Минобороны России. В период с ноября по декабрь 2021 года Вовк и Курмыза, используя подложные документы, поставили некачественную продукцию, похитив свыше двух миллионов рублей, которые распределили между собой.

4 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела о взятках на 22,5 миллиона рублей в рамках исполнения гособоронзаказа.