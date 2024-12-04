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13:58, 4 декабря 2024Силовые структуры

В России завершено расследование дела о взятках на 22,5 миллиона в рамках гособоронзаказа

В Петербурге завершили расследование дела о взятках на 22,5 миллиона рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела о взятках на 22,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, с 2018 по 2023 год для исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс» несколько контрактов на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Для упрощения контроля и получения других поблажек при исполнении договоров представители этих компаний дали взятку ответственному за приемку работ в размере 22,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее сообщалось, что трое бывших топ-менеджеров из структуры «Ростеха» сели за взятки и злоупотребления.

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