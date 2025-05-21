Продажи строительной техники в России рухнули

«Ъ»: Продажи дорожно-строительной техники в России снизились более чем на треть

По итогам первого квартала продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) в России снизились на 36,6 процента в годовом выражении, до 11,94 миллиарда рублей, причем в марте падение ускорилось до 42 процентов. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Росспецмаша» (входят компании, отвечающие за 80 процентов производства ДСТ) пишет «Коммерсантъ».

Отдельно отгрузка телескопических погрузчиков рухнула на 95 процентов, кранов-трубоукладчиков — на 80 процентов, катков — на 77 процентов, автогрейдеров — на 54 процента, автокранов — на 47 процентов, а гусеничных бульдозеров — на 26 процентов.

Самыми популярными брендами стали китайские XCMG, Sany и Lonking, а лучший рост показал также китайский бренд Rippa — его продажи увеличились более чем в четыре раза.

Тревожной тенденцией остается рост запасов техники на складах у дилеров. Это означает, что производство и импорт по-прежнему превышают спрос. По оценке одного из собеседников издания, даже текущих запасов хватит как минимум на год продаж, и ситуация становится хуже.

В «Росспецмаше» связывают обвал с рекордной ключевой ставкой Центробанка, из-за которой инвестиционная активность машиностроителей и их клиентов резко сократилась. Другие эксперты напоминают, что кризис развивается в жилищном секторе, который связан, в том числе, с отменой льготной ипотеки в прошлом году.

По данным Росстата, в первом квартале сдано многоквартирных домов на 17 процентов меньше, чем годом ранее, а новые проекты стоят на паузе.

При этом Дмитрий Бабанский из SBS Consulting указывает, что российские производители проигрывают конкуренцию китайским, а с учетом крепкого рубля разрыв даже увеличивается. По его оценке, общие продажи ДСТ во втором квартале обвалятся еще на 25-30 процентов. Другие эксперты в большинстве своем также оценивают перспективы негативно.

Ранее «Росспецмаш» сообщил о падении продажи российской сельхозтехники рухнули на 32,9 процента по сравнению с тем же периодом 2024 года. На этом фоне крупнейший отечественный производитель «Ростсельмаш» решил досрочно отправить коллектив в ежегодный отпуск.