Латвийка призвала сына бороться с соперником фразой «вытри слезы, это русский»

Латвийка во время поединка сына поддержала его фразой «вытри слезы, это русский»

В Латвии мать призвала сына бороться с соперником на детско-юношеском турнире по дзюдо фразой «вытри слезы, это русский». Об этом пишет LSM.

Как сообщается, инцидент произошел 17 мая на открытом турнире по дзюдо Young Stars в Риге во время боя двух детей в категории до 34 килограммов. Когда один из борцов прижал соперника к татами, мать оппонента, латвийка Сабине Козловска, поддержала его криком: «Утри слезы! Все равно. Это русский».

Поведение женщины вызвало возмущение как среди зрителей турнира, так и в социальных сетях. Козловска опровергла обвинения в разжигании межнациональной розни и отказалась считать свое высказывание предосудительным, при этом обвинив русских в излишней агрессивности. «Борцы русской национальности зачастую отличаются более агрессивной манерой ведения поединков, порой на грани допустимых правил — с чем мой ребенок сталкивался уже не раз», — заявила она.

Адажская детско-юношеская школа, которую представлял сын Козловски, отказалась брать на себя ответственность за реплики родителей воспитанников. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее в Рижском русском театре прошла дискуссия об этичности Чехова и Чайковского. На сайте учреждения говорится, что после начала боевых действий на Украине в Латвии и в мире «не утихают споры о месте и значении культуры в военное время».