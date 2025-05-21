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12:18, 21 мая 2025Экономика

Европа нашла способ покончить с газовой зависимостью от России

Bloomberg: ЕС рассматривает введение нулевой квоты на импорт российского газа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) рассматривают введение нулевой квоты на импорт российского газа, чтобы избежать риска выплаты значительных неустоек контрагентам из РФ по долгосрочным контрактам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот вариант может стать юридическим обоснованием для одностороннего разрыва долгосрочных контрактов с российскими компаниями на поставки газа на европейский рынок. Ожидается, что эта мера поможет энергоконцернам ЕС покончить с зависимостью от топлива из РФ до конца 2027 года, как того требует представленный в начале мая план Еврокомиссии (ЕК).

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Вариант введения прямых санкций против российских энергетических компаний был исключен из-за необходимости единодушия всех стран-членов по этому вопросу. Подобная мера могла вызвать противодействием со стороны ряда стран ЕС, включая Венгрию и Словакию. Одобрить же введение нулевой квоты на импорт российского газа на региональном уровне будет проще. Для этого достаточно квалифицированного большинства. Официальное предложение будет направлено на рассмотрение ЕК в середине июня, заключается в материале.

Искать способ окончательно порвать с газовой зависимостью от России европейские юристы начали в апреле 2025 года. Они, в частности, проверяли все действующие соглашения компаний из ЕС с контрагентами из РФ на наличия возможности объявлять форс-мажор. Отмечалось, что продолжающиеся боевые действия на Украине не могут стать веским поводом для одностороннего разрыва долгосрочных соглашений. Вариант же с введением нулевой квоты на импорт российского газа в ЕС может стать законным основанием для прекращения сотрудничества европейских энергогигантов с «Газпромом».

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