Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:49, 21 мая 2025Россия

Генерал объяснил причины дневных атак БПЛА Москвы

Генерал Липовой: БПЛА ВСУ ищут бреши в ПВО Москвы и Санкт-Петербурга
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ищут бреши в системе противовоздушной обороны (ПВО) Москвы и Санкт-Петербурга. Причины дневных атак дронов объяснил генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru.

«ВСУ постоянно ищут слабые место в системе ПВО России, особенно в обороне Москвы, Санкт-Петербурга и региональных центров граничащих с Украиной субъектов. Они ищут бреши не только в ПВО, они изучают расписание работы подразделений, поэтому направляют БПЛА на различных высотах и с разных направлений», — подчеркнул Липовой.

Он напомнил, что российская система ПВО не имеет слабых мест и эффективно отражает атаки в любое время суток. Также генерал-майор отметил тщетность попыток ВСУ запугать россиян.

Ранее Минобороны России сообщило, что 21 мая в период с 15:00 до 18:00 дежурные военные сбили 30 украинских дронов самолетного типа. 11 из них уничтожили над Орловской областью, по 5 — над Брянской и Курской, 2 — над Тульской, по 1 — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями, 4 — над Московским регионом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл позицию Путина и Трампа по долгосрочному миру на Украине

    Генсек НАТО указал на необходимость диалога Путина и Трампа

    Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений

    Аршавин одной фразой описал поездку в США

    В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Украинские беспилотники атаковали российский регион

    Гигантский огненный гриб на месте уничтоженного Т-64 ВСУ сняли на видео

    Генерал объяснил причины дневных атак БПЛА Москвы

    В Польше захотели смягчить антироссийский курс

    В НАТО сообщили о поддержке Украины вне зависимости от исхода переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости