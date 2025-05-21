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19:42, 21 мая 2025Россия

Предотвращены десятки ударов ВСУ по российским регионам

Минобороны России отчиталось об уничтожении 30 беспилотников ВСУ над регионами
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Military Media / АР

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как отчиталось ведомство, в период с 15:00 до 18:00 дежурные военные сбили 30 украинских дронов самолетного типа. 11 из них уничтожили над Орловской областью, по 5 — над Брянской и Курской, 2 — над Тульской, по 1 — над Владимирской, Калужской и Рязанской областями, 4 — над Московским регионом.

Информация о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не уточняется.

Согласно данным мэра Москвы Сергея Собянина, вечером 21 мая атаки ВСУ продолжились. Так, в период с 18:00 до 19:12 он сообщил о поражении 11 украинских дронов, направлявшихся к столице.

В течение дня данные об уничтоженных дронах и найденных обломках приходили из разных районов Подмосковья. Так, под Солнечногорском из-за падения фрагментов беспилотника повреждения получило такси. Часть сбитого аппарата также упала в поле, вызвав пожар.

Кроме того, в подмосковном Домодедове обломки беспилотника упали на территорию детского сада «Василек». В результате образовалась воронка. Как сообщила глава Домодедовского городского округа Евгения Хрусталева, пострадавших и разрушений нет. В момент атаки дети и воспитатели эвакуировались в подвал здания.

По неподтвержденным официально данным, в атаке на столицу ВСУ задействовали дроны-камикадзе типа «Лютый». В сети появились кадры уничтожения одного из них над подмосковными Видным.

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