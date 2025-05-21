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19:20, 21 мая 2025Россия

Обломки БПЛА упали на такси в Подмосковье

Такси получило повреждения из-за падения обломков БПЛА под Солнечногорском
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Такси получило повреждения из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) под Солнечногорском в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

ЧП произошло в районе Алабушево в Солнечногорском городском округе. Часть обломков также упала в поле, вызвав пожар. На данный момент его тушат.

Пострадавших при падении осколков беспилотника нет.

Ранее в сети появилось видео уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над подмосковным Видным. На кадрах видно появившийся в небе клуб дыма и слышно мощный взрыв.

21 мая ВСУ предприняли ряд попыток атаковать Москву. О летевших на столицу беспилотниках противника сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

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