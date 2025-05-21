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19:16, 21 мая 2025Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

Собянин: Средства ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два летевших на Москву беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информацию о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле столичный градоначальник не привел. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

В течение 21 мая Собянин уже неоднократно сообщал о сбитых дронах ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Подробности об отраженных атаках мэр не уточнял.

Ранее стало известно, что в атаке на столицу ВСУ задействовали дроны-камикадзе типа «Лютый». В сети также появились кадры уничтожения двух беспилотников — над городом Видное и над Подольском.

Кроме того, в подмосковном Домодедове обломки сбитого беспилотника рухнули на территории детского сада «Василек». Образовавшуюся в результате этого воронку сняли на видео. Как сообщила глава Домодедовского городского округа Евгения Хрусталева, пострадавших и разрушений нет. В момент атаки дети и воспитатели эвакуировались в подвал здания.
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