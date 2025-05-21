Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

Собянин: Средства ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два летевших на Москву беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Информацию о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле столичный градоначальник не привел. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

В течение 21 мая Собянин уже неоднократно сообщал о сбитых дронах ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Подробности об отраженных атаках мэр не уточнял.

Ранее стало известно, что в атаке на столицу ВСУ задействовали дроны-камикадзе типа «Лютый». В сети также появились кадры уничтожения двух беспилотников — над городом Видное и над Подольском.

Кроме того, в подмосковном Домодедове обломки сбитого беспилотника рухнули на территории детского сада «Василек». Образовавшуюся в результате этого воронку сняли на видео. Как сообщила глава Домодедовского городского округа Евгения Хрусталева, пострадавших и разрушений нет. В момент атаки дети и воспитатели эвакуировались в подвал здания.

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