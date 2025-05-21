Гигантский огненный гриб на месте уничтоженного Т-64 ВСУ сняли на видео

«ОП» выложил видео огненного гриба на месте уничтоженного дроном танка Т-64 ВСУ

«Оперативный простор» / Telegram

Гигантский огненный гриб возник на месте уничтоженного российскими войсками танка Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ), башню машины отбросило на десятки метров от ее корпуса. Удар засняли на видео, его опубликовал Telegram-канал «Оперативный простор» («ОП»).

Российские разведчики обнаружили Т-64 и передали информацию операторам БПЛА. Взрыв случился неподалеку от населенного пункта Касьяновка в Донецкой народной республике (ДНР) после того, как российский FPV-дрон атаковал танк противника, спрятанный украинскими военными в лесополосе у линии фронта.

В результате над метом удара поднялось огненное облако, после чего боевая машина развалилась на части. «Сняла свою шляпу перед мастерством наших операторов», — подписали видео авторы Telegram-канала.

Ранее российский «Искандер» ударил по украинскому полигону в Сумской области, в результате было уничтожено около 70 украинских военнослужащих, в частности, 20 инструкторов. Момент поражения лагеря засняли на видео.