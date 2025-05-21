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14:47, 21 мая 2025Экономика

Губернатор раскритиковал дороги в российском городе

Губернатор Ростовской области раскритиковал дороги в Гуково
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Дороги в городе Гуково Ростовской области находятся в плачевном состоянии, однако скоро ситуация изменится. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Состояние дорог в городе Гуково оставляет желать лучшего. Но ситуацию местные власти смогут частично изменить уже к середине лета», — написал чиновник. По его словам, на ремонт ям дополнительно выделят 20 миллионов рублей из местного дорожного фонда.

Слюсарь отметил, что проверил ход работ в Болгарском переулке, где рабочие укладывают новое двухслойное покрытие и наносят разметку. Ремонт должны завершить в июле. «В следующем году часть магистралей ждет масштабное преображение», — добавил глава области.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России массово расширят дороги. Власти планируют создать четвертую полосу на 290 километрах автотрасс.

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