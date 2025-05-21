Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:41, 21 мая 2025Россия

Хинштейн раскрыл детали разговора с Путиным во время поездки в машине

Хинштейн заявил, что обсудил с Путиным создание мемориала жертвам нацизма
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Врио главы Курской области Александр Хинштейн раскрыл детали разговора с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в автомобиле. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

«Журналисты меня спрашивают, что обсуждали с Владимиром Владимировичем, пока ехали в машине», — сказал он.

По его словам, Путин успел переговорить с ним о многом. В частности, Хинштейн доложил главе государства о плане по созданию совместного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма века XXI. Также он поблагодарил президента за то, что он рядом с жителями курской области.

Курскую область впервые с момента ее полного освобождения Путин посетил вечером во вторник, 20 мая. Президент провел встречи с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске, встретился с руководителями муниципалитетов, а также лично пообщался с врио губернатора Хинштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл позицию Путина и Трампа по долгосрочному миру на Украине

    В Польше захотели смягчить антироссийский курс

    В НАТО сообщили о поддержке Украины вне зависимости от исхода переговоров

    Экс-депутат Рады раскрыл причины убийства бывшего советника Януковича

    В Саратове уволили угрожавшую третьекласснику убийством учительницу

    «Быть худой как карандаш и иметь густые волосы — нереально». 20-летних девушек убедили в том, что они лысеют. Как это вышло?

    Трамп назвал журналиста придурком

    На Украине предрекли отключения электроэнергии летом

    Названы три неочевидных минуса курения в машине

    Российская фигуристка заплатила миллион за возможность выступать за другую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости