Хинштейн раскрыл детали разговора с Путиным во время поездки в машине

Хинштейн заявил, что обсудил с Путиным создание мемориала жертвам нацизма

Врио главы Курской области Александр Хинштейн раскрыл детали разговора с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в автомобиле. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

«Журналисты меня спрашивают, что обсуждали с Владимиром Владимировичем, пока ехали в машине», — сказал он.

По его словам, Путин успел переговорить с ним о многом. В частности, Хинштейн доложил главе государства о плане по созданию совместного мемориала жертвам фашизма XX века и неонацизма века XXI. Также он поблагодарил президента за то, что он рядом с жителями курской области.

Курскую область впервые с момента ее полного освобождения Путин посетил вечером во вторник, 20 мая. Президент провел встречи с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске, встретился с руководителями муниципалитетов, а также лично пообщался с врио губернатора Хинштейном.