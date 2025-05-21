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18:19, 21 мая 2025Ценности

Зарубежная модель появилась на фестивале в платье российского бренда

Зарубежная модель Конесиль посетила Канны в платье российского бренда Rasario
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Французская модель Габриэль Конесиль посетила Каннский кинофестиваль в наряде российского бренда Rasario. Снимки зарубежной знаменитости появились в Instagram-аккаунте марки (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Знаменитость появилась на ковровой дорожке в платье из сатина с кружевным бархатным верхом, которое украшали вырезы в области талии и декор в виде цветка на декольте. Стоимость черно-белого платья составляет 180 тысяч рублей.

В апреле возлюбленная Джейсона Стэйтема также снялась в наряде российского бренда. Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала фото в кожаной парке марки Fantôme.

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