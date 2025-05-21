Израильские солдаты обстреляли делегацию дипломатов в Палестине

Солдаты ЦАХАЛ открыли огонь при виде прибывшей в Дженин делегации дипломатов

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли предупредительный огонь при виде делегации дипломатов, прибывшей в лагерь беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Times of Israel.

«На видеозаписях, опубликованных МИД Палестинской автономии, видно, как десятки людей, включая фотографов, приблизились к армейскому КПП в Дженине. Солдаты открыли огонь в воздух, и группа людей побежала к своим машинам», — говорится в сообщении.

По данным издания, в составе делегации присутствовали дипломаты из России и более двух десятков других стран. О раненых в результате стрельбы не сообщалось.

Отмечается, что в ЦАХАЛ на данный момент никак не прокомментировали этот инцидент.

Ранее Великобритания, Франция и Канада подвергли критике расширение операции ЦАХАЛ в секторе Газа и пригрозили Израилю введением санкций. В совместном заявлении стран также подчеркивалось, что израильские власти должны остановить незаконное строительство поселений на Западном берегу.