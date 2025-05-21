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15:29, 21 мая 2025Силовые структуры

Изуродовавший бокалом лицо россиянки мужчина получил срок

На Алтае суд дал 5 лет колонии мужчине, изуродовавшему бокалом лицо девушки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд приговорил к четырем годам и десяти месяцам колонии строгого режима 38-летнего жителя Бийска, который изуродовал лицо девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие и суд установили, что вечером 28 августа 2024 года мужчина проводил время в компании друзей в ресторане города Белокурихи. Перед уходом оттуда он заметил свою знакомую, с которой у него завязался разговор, переросший в словесный конфликт. Тогда подсудимый выплеснул в знакомую содержимое бокала, а потом с силой разбил его о ее лицо. За потерпевшую попытался вступиться другой мужчина, ему стеклом также были приченены резаные раны.

Известно, что ранее подсудимый отбывал наказание за совершение тяжкого преступления.

Ранее сообщалось, что под Тюменью арестован мужчина, ударивший жену ножом в грудь из-за переписок.

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