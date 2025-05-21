Россиянка переписывалась с поклонниками и получила ножом в грудь от мужа

Под Тюменью арестован мужчина, ударивший супругу ножом в грудь из-за переписок

Под Тюменью Викуловский районный суд арестовал Евгения Малороссиянова, ударившего супругу ножом в грудь из-за ее переписок с поклонниками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Фигурант ранее имел судимость. Он пробудет по стражей на срок до 17 июля.

По данным следствия, ЧП произошло 17 мая в доме отца пострадавшей. В тот день они распивали спиртное, когда фигурант дела нашел в ее телефоне переписку с другими мужчинами. В результате пара поссорилась. Отец потерпевшей пытался успокоить конфликт, но в ответ на это ссора разгорелась еще сильнее. Он стал выгонять зятя из дома. Затем фигурант решил умыться перед уходом. Он подошел к умывальнику и там увидел нож, которым затем ударил жену в грудь. Женщина была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее травму сердца с кровоизлиянием в сердечную сумку.

Ранее сообщалось, что под Пензой задержан мужчина 1988 года рождения, вонзивший нож в глаз матери из-за неоплаченного коммунального счета.