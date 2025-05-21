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10:25, 21 мая 2025Мир

Китайские войска провели учения в Тайваньском проливе

SCMP: НОАК провела масштабные учения по высадке десанта в Тайваньском проливе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Joe Chan / Reuters

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела масштабные учения по высадке десанта в Тайваньском проливе. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

«73-я армейская группа Народно-освободительной армии Китая отработала тактику и навыки прибрежных операций с использованием бронированных плавающих транспортных средств на пляже на южном побережье провинции Фуцзянь», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 73-я армейская группа НОАК — одно из передовых подразделений Китая. Она базируется в городе Сямынь, примерно в 30 километрах от островов Цзиньмэнь, которые контролируются Тайванем.

Ранее бригадный генерал Военно-воздушных сил США Даг Уикерт заявил, что военные США опасаются ударов НОАК по объектам военно-промышленного комплекса и инфраструктуры на территории страны в случае вооруженного конфликта между Вашингтоном и Пекином.

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