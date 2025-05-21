Кремль призвал вместе с США воссоздать правовую базу по стратегической стабильности

Песков: РФ и США должны воссоздать правовую базу по стратегической стабильности

Россия и США должны воссоздать правовую базу, обеспечивающую мировую стратегическую стабильность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Эту базу надо воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Россия и США поддерживают контакты по вопросу подготовки обмена заключенными согласно формуле «9 на 9». Он подчеркнул, что о сроках предстоящего обмена говорить преждевременно.