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13:31, 21 мая 2025Мир

Кремль призвал вместе с США воссоздать правовую базу по стратегической стабильности

Песков: РФ и США должны воссоздать правовую базу по стратегической стабильности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия и США должны воссоздать правовую базу, обеспечивающую мировую стратегическую стабильность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Эту базу надо воссоздавать и в интересах наших двух стран, и в интересах безопасности на всей планете», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Россия и США поддерживают контакты по вопросу подготовки обмена заключенными согласно формуле «9 на 9». Он подчеркнул, что о сроках предстоящего обмена говорить преждевременно.

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