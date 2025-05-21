Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 21 мая 2025Мир

В Кремле рассказали подробности нового обмена заключенными с США

Песков: Подготовка нового обмена заключенными с США по формуле 9 на 9 идет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия и США поддерживают контакты по вопросу подготовки обмена заключенными согласно формуле «9 на 9», однако о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По линии соответствующих ведомств, конечно, такие контакты поддерживаются», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

При этом Песков уточнил, что на данный момент неизвестно, когда конкретно будут осуществлены обмены между странами.

19 мая помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обмен заключенными в формате «9 на 9». По его мнению, подобная инициатива глав государств является важной гуманитарной акцией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Лавров прокомментировал «украинизацию» Армении

    Раскрыты подробности о расправившейся с ребенком фанатке битцевского маньяка

    Пассажирка российского самолета «просто так» открыла аварийный люк перед вылетом

    В России член партии подозвал уборщицу фразой «тебя как зовут вообще» и поплатился

    Появилось видео уничтожения тяжелого беспилотника «Лютый» над Подмосковьем

    Лавров назвал цель призывов к прекращению огня

    Заслуженный артист России погиб на рыбалке

    Россиянин получил удар током на рыбалке и не выжил

    Один из богатейших депутатов объяснил свой уход из Госдумы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости