В Кремле рассказали подробности нового обмена заключенными с США

Песков: Подготовка нового обмена заключенными с США по формуле 9 на 9 идет

Россия и США поддерживают контакты по вопросу подготовки обмена заключенными согласно формуле «9 на 9», однако о сроках говорить преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По линии соответствующих ведомств, конечно, такие контакты поддерживаются», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

При этом Песков уточнил, что на данный момент неизвестно, когда конкретно будут осуществлены обмены между странами.

19 мая помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обмен заключенными в формате «9 на 9». По его мнению, подобная инициатива глав государств является важной гуманитарной акцией.