Кремль прокомментировал попытку задержания танкера Эстонией

Песков: Россия готова реагировать на попытки пиратского задержания судов

Москва готова реагировать на попытки пиратского задержания судов третьими странами под предлогом якобы их связи с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал заявления представителей Европейского союза о планах задержания кораблей под предлогом якобы принадлежности корабля к теневому флоту России. Он назвал показательной попытку задержания в Балтийском море танкера Эстонией.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа объявил Балтийское море ареной сражения. Он также отметил, что сейчас страны Балтии ведут работу над тем, чтобы маршруты их судов не проходили через территориальные воды России.