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12:25, 20 мая 2025Бывший СССР

Науседа объявил Балтийское море ареной сражения России и Эстонии

Науседа: Балтийское море стало ареной сражения России и Эстонии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Балтийское море стало ареной сражения России и Эстонии. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью для Žinių radijas.

По его словам, Россия и Эстония обмениваются друг с другом разными действиями в акватории. «Балтийское море становится своеобразной ареной сражений, и есть риски, что те или иные соглашения могут закончиться достаточно плачевно: с человеческими потерями и тому подобным», — заявил литовский президент.

Науседа также отметил, что сейчас страны Балтии ведут работу над тем, чтобы маршруты их судов не проходили через территориальные воды России. Кроме того, он назвал санкции Европейского союза (ЕС) эффективным инструментом в борьбе на этом направлении.

18 мая Россия задержала танкер Green Admire, который вышел из эстонского порта Силламяэ в Роттердам. Оно двигалось через территориальные воды России. Через два дня судно выпустили.

14 мая Военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией Польши пытались задержать в международных водах танкер JAGUAR. Он шел в российский порт под флагом Габона.

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