Кремль прокомментировал работу над совместным меморандумом с Украиной

Песков: Работа по меморандуму с Украиной идет динамично и в дискретном режиме

Работа по совместному меморандуму России и Украины об урегулировании конфликта идет динамично и в дискретном режиме. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать», — рассказал пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал работу над меморандумом по прекращению огня на Украине и отметил, что необходимо найти устраивающие обе стороны конфликта компромиссы. Он сообщил, что большая часть работы ведется в дискретном режиме и не должна быть открыта публике.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Россию включить в меморандум по Украине вызывающие согласие пункты. Как сообщается, американский лидер рассказал об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.