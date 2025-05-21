Кремль прокомментировал работу над совместным меморандумом с Украиной

Работа по совместному меморандуму России и Украины об урегулировании конфликта идет динамично и в дискретном режиме. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать», — рассказал пресс-секретарь президента.
Песков прокомментировал работу над меморандумом по прекращению огня на Украине и отметил, что необходимо найти устраивающие обе стороны конфликта компромиссы. Он сообщил, что большая часть работы ведется в дискретном режиме и не должна быть открыта публике.
Ранее президент США Дональд Трамп попросил Россию включить в меморандум по Украине вызывающие согласие пункты. Как сообщается, американский лидер рассказал об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.