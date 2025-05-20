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13:54, 20 мая 2025Мир

Трамп попросил РФ включить в меморандум по Украине вызывающие согласие пункты

Трамп попросил РФ включить в меморандум по Украине пункты, вызывающие согласие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным попросил включить в меморандум по урегулирования на Украине пункты, с которыми можно согласиться. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием беседы.

«Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено», — приводит издание слова источника.

Ранее стало известно, что Трамп заявил лидерам Евросоюза об отказе Вашингтона вводить новые санкции против России, поскольку рассчитывает на дальнейшие переговоры с Путиным. При этом отмечается, что европейские лидеры, а также президент Украины Владимир Зеленский ожидали от США более жесткой позиции в случае отказа Москвы от прекращения огня.

19 мая Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Его общая продолжительность составила более двух часов. Путин отметил, что, по мнению Трампа, Россия настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Глава государства добавил, что беседа прошла в конструктивном и откровенном тоне.

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