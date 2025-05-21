Дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что кошки не могут заразить человека гриппом

Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что кошки не способны передать болезни человеку. Его комментарий приводит «Абзац».

«На кошках происходит биологический тупик. Она берет темную энергетику, в себя впитывает и не передает», — отметил Куклачев. Он отметил, что кошки всегда жили с русскими людьми и это не мешало владельцам доживать до ста лет.

Артист также назвал питомцев единственной радостью человека и призвал чаще их обнимать. «Кошки — на охране российского государства», — добавил дрессировщик.

Ранее сообщалось, что птичий грипп H5N1, распространяющийся среди кошек в США и Европе, может стать причиной новой опасной эпидемии. Вирус уже демонстрирует высокую летальность и может приобрести способность передаваться от человека к человеку — в этом случае последствия будут сравнимы с черной оспой.