Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что кошки не способны передать болезни человеку. Его комментарий приводит «Абзац».
«На кошках происходит биологический тупик. Она берет темную энергетику, в себя впитывает и не передает», — отметил Куклачев. Он отметил, что кошки всегда жили с русскими людьми и это не мешало владельцам доживать до ста лет.
Артист также назвал питомцев единственной радостью человека и призвал чаще их обнимать. «Кошки — на охране российского государства», — добавил дрессировщик.
Ранее сообщалось, что птичий грипп H5N1, распространяющийся среди кошек в США и Европе, может стать причиной новой опасной эпидемии. Вирус уже демонстрирует высокую летальность и может приобрести способность передаваться от человека к человеку — в этом случае последствия будут сравнимы с черной оспой.