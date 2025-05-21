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13:52, 21 мая 2025Культура

Куклачев рассказал о способности кошек впитывать темную энергетику

Дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что кошки не могут заразить человека гриппом
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист РСФСР, дрессировщик Юрий Куклачев заявил, что кошки не способны передать болезни человеку. Его комментарий приводит «Абзац».

«На кошках происходит биологический тупик. Она берет темную энергетику, в себя впитывает и не передает», — отметил Куклачев. Он отметил, что кошки всегда жили с русскими людьми и это не мешало владельцам доживать до ста лет.

Артист также назвал питомцев единственной радостью человека и призвал чаще их обнимать. «Кошки — на охране российского государства», — добавил дрессировщик.

Ранее сообщалось, что птичий грипп H5N1, распространяющийся среди кошек в США и Европе, может стать причиной новой опасной эпидемии. Вирус уже демонстрирует высокую летальность и может приобрести способность передаваться от человека к человеку — в этом случае последствия будут сравнимы с черной оспой.

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