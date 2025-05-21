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11:46, 21 мая 2025Наука и техника

Кошек назвали источником возникновения масштабной эпидемии

Александр Гинцбург: Птичий грипп H5N1 может стать причиной опасной эпидемии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Птичий грипп H5N1, распространяющийся среди кошек в США и Европе, может стать причиной новой опасной эпидемии, предупредил директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вирус уже демонстрирует высокую летальность и может приобрести способность передаваться от человека к человеку — в этом случае последствия будут сравнимы с черной оспой. Об этом сообщают «Известия».

Особую тревогу вызывает то, что кошки становятся своеобразным инкубатором для мутаций вируса. Животные заражаются, поедая инфицированную птицу или яйца. Уже весной 2025 года в Европе и США зафиксирован резкий рост случаев болезни у кошек. Некоторые из них перенесли паралич и атаксию — тяжелые неврологические симптомы, после которых животных пришлось усыпить.

Ученые отмечают, что вирус гриппа способен перемещаться между видами, а его РНК геном легко подвержен перестройке. Это означает, что даже редкие мутации могут привести к появлению штамма, опасного для человека.

По мнению специалистов, необходима разработка прототипа вакцины от нового штамма H5N1 с возможностью быстрого масштабного производства. Пока подобные программы в России не запущены.

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