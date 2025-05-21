«КВН» уничтожил «Козака»

Рожин рассказал об уничтожении украинских боеприпасов дроном «КВН» в ДНР

Российский дрон «КВН» уничтожил украинские боеприпасы, перевозимые в боевой бронированной машине (ББМ). Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Алексеевка FPV-дроном "КВН" уничтожен ББМ "Козак" перевозивший БК (боевой комплект — прим.«Ленты.ру»)», — написал он.

Ранее военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченкорассказал, что российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Гербера» превратился в идеального убийцу. Изначально эти дроны выполняли простую задачу — создание шума для отвлечения противника.

Также стало известно о применении Россией неуязвимых дронов. Такие БПЛА оснащены искусственным интеллектом.

