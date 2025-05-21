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14:10, 21 мая 2025Бывший СССР

Лавров прокомментировал «украинизацию» Армении

Лавров: Россия не видит причин в украинизации Армении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия не видит причин в «украинизации» Армении. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

«Я не вижу каких-то причин для украинизации Армении. Армения — наш союзник, наш друг», — заявил дипломат. По его словам, в Армении не заявляют о запрете русского языка и культуры.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Москва имеет интерес в активном участии республики в деятельности организации.

На это Арарат Мирзоян ответил, что в Армении есть опасения, что механизмы отношения между Россией и Арменией не всегда работали в полной мере. Он отметил, что Ереван не удовлетворен работой ОДКБ.

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