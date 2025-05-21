Лавров прокомментировал участие Армении в ОДКБ

Лавров: Россия заинтересована в участии Армении в ОДКБ

Россия заинтересована в участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

«Мы заинтересованы в активном участии Армении в Организации Договора о коллективной безопасности», — заявил дипломат.

В то же время, Мирзоян заявил, что в Армении есть опасения, что механизмы отношения между Москвой и Ереваном не всегда работали в полной мере. Он отметил, что Ереван не удовлетворен работой ОДКБ.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия ждет включение Армении в организацию БРИКС. Кроме того, он выразил мнение, что Ереван может участвовать и в деятельности Шанхайской организации сотрудничества.