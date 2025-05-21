Россия предложила Армении вступить еще в одно объединение

Глава МИД Лавров: Россия ждет включение Армении в БРИКС

Россия ждет включение Армении в процессы организации БРИКС. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает «Sputnik Армения».

«Говоря о разных интеграционных структурах, мы заинтересованы в том, чтобы Армения активно включалась в перспективные процессы и в рамках ШОС, а также под эгидой БРИКС», — заявил дипломат.

Лавров также отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится все более самодостаточным и эффективным, указав на наращивание торговли между Россией и Арменией на этом фоне.

В апреле заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Армении нужно выбирать между Европейским союзом и ЕАЭС. Так он прокомментировал принятый в республике закон «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском союзе».