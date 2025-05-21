Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:43, 21 мая 2025Бывший СССР

Лаврова «заинтересовали» адреса симпатичных армянских студенток

ТАСС: Лавров пошутил об адресах симпатичных армянских студенток
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про адреса симпатичных армянских студенток. Видео с выступления в российско-армянском университете публикует ТАСС.

Перед началом сессии вопросов и ответов, модератор встречи попросила студентов представляться, называя имя, фамилию, место работы или учебы. На что министр ответил: «Семейное положение не надо говорить, необязательно время терять, просто задавайте вопросы».

Ректор российско-армянского университета Эдвард Сандоян подхватил слова Лаврова: «Нет, ну если девочки симпатичные, семейное положение актуально, это надо сказать». На что министр пошутил: «Если симпатичные — нужен просто адрес, зачем семейное положение?»

Ранее ТАСС сообщил о прибытии Лаврова в Армению для проведения переговоров с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Последний его визит в страну был в июне 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил о заблокированных в лесу под Брянском украинских диверсантах

    Названы российские регионы с самыми дорогими отелями

    Гвинет Пэлтроу послала хейтеров ее свечи с запахом вагины

    Туристы превратили пляж европейского города в наркопритон

    Россиянин угнал «Газель» с пивом и перевернулся

    Союзник Путина предложил США сделку по минералам

    Медвежонок вышел на дорогу рядом с российским городом

    Раскрыта тайна работы процессоров в Windows

    Два редких лемура родились в парке Крыма и попали на видео

    Падение индекса доллара объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости