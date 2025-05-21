Лаврова «заинтересовали» адреса симпатичных армянских студенток

ТАСС: Лавров пошутил об адресах симпатичных армянских студенток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил про адреса симпатичных армянских студенток. Видео с выступления в российско-армянском университете публикует ТАСС.

Перед началом сессии вопросов и ответов, модератор встречи попросила студентов представляться, называя имя, фамилию, место работы или учебы. На что министр ответил: «Семейное положение не надо говорить, необязательно время терять, просто задавайте вопросы».

Ректор российско-армянского университета Эдвард Сандоян подхватил слова Лаврова: «Нет, ну если девочки симпатичные, семейное положение актуально, это надо сказать». На что министр пошутил: «Если симпатичные — нужен просто адрес, зачем семейное положение?»

Ранее ТАСС сообщил о прибытии Лаврова в Армению для проведения переговоров с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Последний его визит в страну был в июне 2022 года.