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18:42, 20 мая 2025Бывший СССР

Лавров прибыл в Армению

Глава МИД России Лавров прибыл в Ереван
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу АрменииЕреван. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров прибыл в аэропорт Звартноц во вторник, 20 мая. Сообщается, что министр иностранных дел проведет переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Кроме того, Лавров встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

Последний раз Лавров посещал армянскую столицу в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Встреча пройдет в Москве.

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