Лавров прибыл в Армению

Глава МИД России Лавров прибыл в Ереван

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Армении — Ереван. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров прибыл в аэропорт Звартноц во вторник, 20 мая. Сообщается, что министр иностранных дел проведет переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Кроме того, Лавров встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

Последний раз Лавров посещал армянскую столицу в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров проведет переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Встреча пройдет в Москве.