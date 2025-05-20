Лавров встретится с турецким коллегой

Захарова сообщила, что Лавров проведет переговоры с главой МИД Турции

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан проведут переговоры в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«25-27 мая состоится рабочий визит в Москву министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — заявила российский дипломат.

Ранее глава турецкого МИД созвонился с главой европейской дипломатии Каей Каллас и рассказал ей, как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле.