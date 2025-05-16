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23:23, 16 мая 2025Мир

Турция рассказала ЕС об итогах переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Турция сообщила ЕС об итогах переговоров РФ и Украины в Стамбуле
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился с главой европейской дипломатии Каей Каллас и рассказал ей, как прошли переговоры России и Украины в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник уточнил, что стороны обсудили «результаты» переговоров. Другие детали разговора не приводятся.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

При этом ряд европейских лидеров раскритиковали ход переговоров. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал позицию РФ на встрече делегаций неприемлемой.

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