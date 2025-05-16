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16:56, 16 мая 2025Мир

Премьер Британии назвал неприемлемой позицию России на переговорах в Стамбуле

Премьер Британии Стармер: Позиция РФ на переговорах неприемлема, готовится ответ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Leon Neal / Reuters

Позиция России на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле неприемлема, готовится ответ. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Reuters.

Выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Стармер сказал, что лидеры «тесно согласовывают» свои ответные меры. Политик отметил, что ситуация также была обговорена с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что прямые переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле завершились. По его словам, официальный диалог сторон продолжится, после того как Киев и Москва проработают и представят свое видение возможного прекращения огня в деталях.

Также Мединский отметил, что Москва удовлетворена результатом встречи с представителями Украины.

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