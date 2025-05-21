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20:47, 21 мая 2025Из жизни

Любовницу миллионера обвинили в жестокой расправе над его женой

В Бельгии любовницу американского миллионера Делани обвинили в убийстве его жены
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Carmel Delaney

Carmel Delaney. Фото: @carmeldelaney

В Бельгии расправа над женой американского миллионера Криса Делани раскрыла его тайный роман с помощницей по имени Грит Вандепут. Как пишет Wall Street Journal, полиция обвинила в жестоком преступлении Грит.

63-летний Крис с 2017 года жил с женой по имени Кармель в Брюсселе. 17 марта мужчина вернулся домой и обнаружил на полу бездыханную супругу. Крис не знал французского языка и не понимал, как сообщить о произошедшем полиции, поэтому сначала позвонил своей бельгийской помощнице Грит. Она и рассказала обо всем властям.

Поначалу полицейские решили, что Кармель стала жертвой вооруженного ограбления. На камеры видеонаблюдения попали кадры, как некий злоумышленник в маске нападает на нее с ножом, а затем покидает дом с тремя парами часов. Их стоимость оценивается в десятки тысяч евро. Мнение полиции изменилось, когда к ним заявился друг Грит и рассказал, что она является любовницей Криса.

По словам информатора, у него и Грит состоялся обычный дружеский разговор, в котором та намекнула на свою виновность. Воспользовавшись подсказкой друга, полицейские обыскали дом помощницы и ее конюшню. Там в загоне для скота они и нашли украденные у супругов Делани часы. Женщину задержали 4 апреля.

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Полиции пока неизвестны возможные мотивы Грит. Отмечается, что она не так давно перенесла операцию из-за развившегося рака молочной железы. У женщины есть муж. Криса также допросили, но пока ему не предъявили никаких обвинений. Он занимал должность президента подразделения компании Goodyear по Ближнему Востоку, Африке и Европе около 10 лет. Грит была его помощницей. После инцидента их обоих уволили из Goodyear.

У супругов Делани осталось четверо детей. Друг семьи Джеймс Лафферти заявил, что, несмотря на тайный роман, Крис точно любил Кармель и не хотел бы, чтобы с ней что-то случилось. Расследование продолжается.

Ранее американская консервативная активистка Эшли Сент-Клер заявила, что отцом ее новорожденного сына стал миллиардер Илон Маск. Чтобы никто не узнал о беременности, он почти на целый год запер ее в роскошной нью-йоркской квартире, а сам тем временем гулял с другой женщиной, которая тоже родила ему ребенка.

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