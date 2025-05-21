Мать обвиняемого в атаке на «Крокус» попросила освободить сына

Мать террориста Мирзоева попросила освободить сына и отправить его на родину

Мать Далержона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», попросила освободить сына из СИЗО. Об этом пишет портал «Сиб.фм».

Как сообщает портал, родные Мирзоева пожаловались на голод и нищету после его ареста. По их словам, теперь отец семейства вынужден работать в такси, чтобы в одиночку обеспечить 11 членов своей семьи.

При этом, по словам матери, Далержон не связывался с родными уже целый год. Она просит отправить сына на родину, чтобы он смог прокормить четверых детей.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Группа вооруженных террористов проникла в здание концертного зала и открыла огонь по посетителям. После случившегося злоумышленники подожгли здание, заблокировав в нем людей, и скрылись.

Жертвами теракта, по последним данным, стали 147 человек, а общий ущерб составил почти шесть миллиардов рублей.