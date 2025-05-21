Минобороны сообщило о сбитых в Подмосковье беспилотниках ВСУ

МО России: Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены еще 34 БПЛА

С 11:30 до 15:00 дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены и перехвачены еще 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в Telegram.

По информации Минобороны, три из выпущенных Вооруженными силами Украины БПЛА были сбиты в Подмосковье.

Кроме того, 15 беспилотников уничтожили над Орловской областью, семь — над Курской областью, шесть — в Тульской области и еще три над Рязанской и Брянской областями.

Ранее сообщалось, что системы ПВО сработали в городском округе Домодедово.