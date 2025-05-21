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20:05, 21 мая 2025Из жизни

Молния поразила насмерть двух строивших плот мужчин

В Таиланде двух рыбаков убило молнией
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: amnat30 / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде молния ударила в двух рыбаков, когда они строили плот. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагический инцидент произошел в провинции Удонтхани 17 мая во время сильного дождя и грозы. 68-летний Вирун Сонграм и 46-летний Танавут Бамфенсилп строили плот для ловли рыбы на озере Нонг Хан в деревне Бан-Нонг-Вэнг-Тай, когда их обоих внезапно насмерть поразила молния. Свидетелем произошедшего стала жена Сонграма, которая ждала мужчин на берегу.

Спасатели, отправившиеся на место за телами, столкнулись с трудностями из-за ливня и размывшихся дорог. К моменту их прибытия родственники уже вытащили на берег одного погибшего, а второй оставался на плоту. Команда волонтеров поплыла за вторым телом, но на обратном пути их лодка перевернулась из-за сильного ветра. Это еще больше затруднило эвакуацию.

75-летняя родственница Сонграма по имени Пайри рассказала, что супруги отправились строить плот, чтобы ловить рыбу в сезон дождей. Женщина ждала на берегу, когда молния ударила в мужчин.

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Ранее в Таиланде молния ударила в жителя провинции Амнатчарен, который собирал листья плодового дерева. Врачам не удалось спасти мужчину.

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