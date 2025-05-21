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13:09, 21 мая 2025Экономика

Памятник Джиму Моррисону нашли спустя 27 лет поисков

Памятник фронтмену группы Doors Джиму Моррисону нашли спустя 27 лет поисков
Виктория Клабукова

Фото: Bruno de HOGUES / Gamma-Rapho / Getty Images

Спустя 37 лет поисков был найден надгробный памятник американского рок-музыканта Джима Моррисона. Об итогах расследования передает телеканал CNN со ссылкой на парижское управление судебной полиции и прокуратуру.

Моррисон был захоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже, где провел последние месяцы жизни в 1971 году. К десятилетию со дня смерти рок-идола там был установлен бюст работы хорватского скульптора Младена Микулина. Фигура простояла недолго и уже в 1988-м была украдена. Расследование длилось почти сорок лет.

Наконец, памятник был найден, причем случайно — во время очередного обыска, заявили в прокуратуре. Сейчас специалисты оценивают состояние бюста — еще в 80-х памятнику отломали нос и рот, а также покрыли его различными надписями.

Могила фронтмена группы Doors является меккой для поклонников рок-музыки. В двадцатую годовщину смерти Моррисона, в 1991 году, полиции пришлось разгонять фанатов рокера слезоточивым газом. К 30-летию на могиле музыканта запретили включать музыку и распивать алкоголь.

Ранее в России появился памятник Джону Леннону. Почтить память участника «ливерпульской четверки» решили в Воронеже. Монумент был установлен в строящемся жилом комплексе, очевидно, по инициативе застройщика.

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