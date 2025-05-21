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19:19, 21 мая 2025Экономика

Москвичам пообещали благоприятную погоду для загара

Синоптик Вильфанд: 22 мая в Москве станет благоприятным днем для загара
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мудрац Александра / ИТАР-ТАСС

Четверг, 22 мая, станет благоприятным днем для загара в Москве. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает АГН «Москва».

«Температура воздуха будет стремительно расти. Завтра температура воздуха днем — до плюс 23 градусов, загорать лучше даже завтра, чем в последующие дни», — уточнил синоптик.

В пятницу, 23 мая, воздух в столице прогреется уже до плюс 24-26 градусов, а в области — до плюс 28 градусов. В выходные, 24 и 25 мая, станет еще жарче — в Москве ожидается плюс 27 градусов. «Послезавтра и в выходные уже нужно дозированно загорать, потому что можно обгореть быстро», — предупредил метеоролог.

Ранее эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал москвичам жаркое лето. По его словам, об этом говорят долгосрочные модели. При этом возможны кратковременные понижения температуры, но не более чем до плюс 18-20 градусов.

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