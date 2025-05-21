Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ильин: В выходные в Москве потеплеет до плюс 27 градусов

В предстоящие выходные, 24 и 25 мая, в Москве может потеплеть до плюс 27 градусов. О погоде в конце недели рассказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сейчас температура воздуха постепенно приближается к норме, а в субботу и воскресенье уже будет ее превышать на 3-4 градуса, отметил метеоролог.

Днем столбики термометров могут показать до плюс 27 градусов, а ночью не опустятся ниже плюс 14-16 градусов. В самой Москве осадков в эти дни не ожидаются, а в области возможны кратковременные локальные дожди, заключил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в конце этой недели в Москве наступит июньская погода.