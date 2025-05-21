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16:53, 21 мая 2025Экономика

Москвичей призвали временно отказаться от машин

Дептранс: Жителям Москвы лучше отказаться от машин на время дождя
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москвичей призвали отказаться от машин на время дождя. Так поступить посоветовали жителям столицы в Дептрансе Москвы.

В ведомстве заявили, что из-за непогоды ухудшилась ситуация на автотрассах. «В Москве местами идет дождь — будьте внимательны и аккуратны за рулем. На дорогах сейчас 4 балла», — рассказали в Дептрансе.

В связи с этим автомобилистам порекомендовали использовать городской транспорт или отложить поездки на машинах примерно до 19:00. Водителям напомнили, что нужно соблюдать дистанцию, не превышать скорость, не отвлекаться на телефон и другие гаджеты, не делать резких движений и не парковать авто под шаткими конструкциями.

11 мая москвичей, которые уже успели поменять резину на летнюю, призвали отказаться от поездок на авто из-за заморозков. Температура воздуха тогда опускалась до минус 5 градусов, и дороги стали небезопасными.

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