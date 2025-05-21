Москвичка сделала ремонт и разгневала соседей

Жительница Москвы поменяла местами кухню и комнату и вызвала гнев соседей

Жительница района Северный в Москве сделала ремонт в квартире и вызвала гнев соседей. Они пожаловались на перепланировку в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о многоквартирном доме на Дмитровском шоссе. Одна из собственниц в ходе переустройства жилья самовольно поменяла местами комнату и кухню. Это вызвало вопросы у соседей снизу, которые обратились в ведомство.

Специалисты осмотрели квартиру и зафиксировали незаконную перепланировку. Хозяйку жилья привлекли к административной ответственности и обязали привести помещение в исходный вид, который соответствует техническому плану здания.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с согласованием перепланировок. Соответствующую услугу зачастую предоставляют аферисты. Пользуясь юридической неграмотностью жертв, они предлагают узаконить обычный косметический ремонт, согласования вовсе не требующий.