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19:53, 21 мая 2025Экономика

Москвичка сделала ремонт и разгневала соседей

Жительница Москвы поменяла местами кухню и комнату и вызвала гнев соседей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мордасов Михаил / ИТАР-ТАСС

Жительница района Северный в Москве сделала ремонт в квартире и вызвала гнев соседей. Они пожаловались на перепланировку в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Речь идет о многоквартирном доме на Дмитровском шоссе. Одна из собственниц в ходе переустройства жилья самовольно поменяла местами комнату и кухню. Это вызвало вопросы у соседей снизу, которые обратились в ведомство.

Специалисты осмотрели квартиру и зафиксировали незаконную перепланировку. Хозяйку жилья привлекли к административной ответственности и обязали привести помещение в исходный вид, который соответствует техническому плану здания.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с согласованием перепланировок. Соответствующую услугу зачастую предоставляют аферисты. Пользуясь юридической неграмотностью жертв, они предлагают узаконить обычный косметический ремонт, согласования вовсе не требующий.

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