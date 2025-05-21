Россиян предупредили о мошенничестве с согласованием перепланировки

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Аферисты обещают узаконить недопустимую перепланировку

Нередко в подъездах жилых домов можно встретить объявление о помощи с одобрением перепланировки. О данной мошеннической схеме «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Соответствующую услугу зачастую предоставляют аферисты. Пользуясь юридической неграмотностью жертв, они предлагают узаконить обычный косметический ремонт, согласования вовсе не требующий. Кроме того, махинаторы обещают узаконить недопустимые виды перепланировок. К таковым относятся, к примеру, снос несущих конструкций и перенос кухни в жилую комнату. Собеседник издания напоминает, что, согласно административному кодексу, самовольная перепланировка грозит не только штрафом суммой до 2,5 тысячи рублей, но и дополнительными расходами на демонтаж и восстановление конструкций. «В худшем случае такая самодеятельность может привести к обрушению конструкций с человеческими жертвами», — предупреждает Бондарь.

Еще один вид мошенничества под предлогом согласования перепланировки — выдача фальшивых документов. Правда, как правило, вскрывается только при продаже жилплощади или проверке БТИ. Пострадавшему вкупе с процедурой по согласованию могут навязать ряд якобы обязательных экспертиз и проектов. Поддельные документы могут затруднить продажу объекта и даже повлечь судебные разбирательства.

Компанию, предлагающую услуги по одобрению перепланировки, следует внимательно изучить — проверить лицензию и отзывы. Договор, в котором не будут указаны четкие сроки и стоимость работ, подписывать рискованно. Прежде чем обращаться к такому специалисту лучше проконсультироваться с юристом. В случае, если вы стали жертвой аферистов, необходимо обратиться в полицию.

Ранее россиянам рассказали, какие виды перепланировок в квартире разрешает законодательство. Увеличить площадь квартиры можно за счет объединения туалета и ванной. Также нарастить метраж можно, спрятав встроенную технику в кладовой или шкафу.