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15:03, 21 мая 2025Россия

Мужчина подорвался на украинской мине во время покоса травы в российском регионе

В Курской области мужчина подорвался на украинской мине во время покоса травы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Мирный житель подорвался на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время покоса травы в Курской области. Об этом сообщило региональное правительство в Telegram-канале.

ЧП произошло 20 мая в поселке Коренево. Там 62-летний мужчина подорвался на мине «Колокольчик» около своего дома.

«Со множественными осколочными ранениями головы, живота и конечностей, а также переломом пальца, он был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь», — говорится в сообщении. Затем мужчину перевезли в Курскую областную больницу.

В пресс-службе правительства призвали местных жителей вести себя осторожнее, внимательно смотреть под ноги, а также не поднимать с земли подозрительные предметы.

В ночь на 21 мая ВСУ пытались атаковать девять регионов России, над которыми сбили 127 беспилотников. Под удар попали Брянская, Курская, Владимирская, Рязанская, Московская, Тульская, Орловская, Белгородская и Калужская области

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