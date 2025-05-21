На Украине родственники попавших в плен мобилизованных десантников ВСУ вышли на протест

На Украине родственники пленных десантников 82-й ОДШБр ВСУ устроили протесты

Родственники попавших в плен десантников из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили протесты после встречи в координационном штабе по вопросам пленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

«После встречи в координационном штабе по вопросам пленных родственники украинских военнослужащих 95-й, 80-й и 82-й ОДШБр остались без ответов, что спровоцировало новые протесты», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что родственники военнослужащих подозревают Киев в намеренном игнорировании их требований и нежелании возвращать военнослужащих, так как многие из них были насильно мобилизованы.

До этого 82-я ОДШБр участвовала во вторжении ВСУ в Курскую область России. В частности, они вели бои за село Горналь весной 2025 года.